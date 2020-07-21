Зеленский прокомментировал захват заложников в Луцке: держу под личным контролем

Алексей Титофф Политика 11:40, 21.07.2020 Обновлено: 12:47, 21.07.2020

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит под личным контролем ситуацию с захватом заложников в Луцке.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Гарант отметил, что правоохранители начали спецоперации.

"Тревожные новости из Луцка. Утром, в 9:25, в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Были слышны выстрелы, автобус поврежден. Сейчас проводится полицейская операция "Заложник", а СБУ ввела план "Бумеранг". Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Луцка неизвестный мужчина взял в заложники 20 пассажиров автобуса и угрожал взорвать его.

Также опубликованы требования террориста, захватившего автобус в Луцке.

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