Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит под личным контролем ситуацию с захватом заложников в Луцке.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Гарант отметил, что правоохранители начали спецоперации.

"Тревожные новости из Луцка. Утром, в 9:25, в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Было слышно выстрелы, автобус поврежден. Сейчас введено полицейскую операцию "Заложник", а СБУ ввела план "Бумеранг". Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем", – говорится в сообщении.

Зеленский прокомментировал захват заложников в Луцке: держу под личным контролем

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Луцка неизвестный мужчина взял в заложники 20 пассажиров автобуса и угрожал взорвать его.

Также опубликованы требования террориста, захватившего автобус в Луцке.