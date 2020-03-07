Зеленский прокомментировал влияние олигархов на новый Кабмин Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские олигархи не имеют влияния на новое украинское правительство.

Об этом он заявил в интервью изданию Bloomberg, комментируя назначение новым премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля, который был директором Бурштынской ТЭС, принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову. Зеленский подчеркнул, что такое назначение вполне нормально.

"Они (олигархи.- прим.ред.) владеют 70% -80% активов в этой стране. Каждый менеджер в Украине работал на одного из них или каким-то образом связан с одним из них. И они нанимают лучших – мы должны это понимать", – сказал президент.

Кроме того, Владимир Зеленский уточнил, что изменения в составе правительства были инициированы им за эффективности работы Кабмина. Он также пообещал все-таки принять закон, который отменит запрет на продажу сельскохозяйственных земель и защитить национализацию ПриватБанка, как этого требует МВФ.

"Я не планирую менять ни одного человека в стране, который работает справедливо и эффективно. Но мы договорились с центральным банком о некоторых вещах, которые они могут сделать. Если они нам это дают, это означает, что они эффективны. Я все еще жду", – заверил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк предупредил нового главу правительства Дениса Шмыгаля о ловушке со стороны России и дал несколько советов.

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