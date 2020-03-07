Главная Новости
7 марта • обновлено в 20:12
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Зеленский прокомментировал влияние олигархов на новый Кабмин Украины

489
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские олигархи не имеют влияния на новое украинское правительство.

Об этом он заявил в интервью изданию Bloomberg, комментируя назначение новым премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля, который был директором Бурштынской ТЭС, принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову. Зеленский подчеркнул, что такое назначение вполне нормально.

Зеленский прокомментировал влияние олигархов на новый Кабмин Украины

"Они (олигархи.- прим.ред.) владеют 70% -80% активов в этой стране. Каждый менеджер в Украине работал на одного из них или каким-то образом связан с одним из них. И они нанимают лучших – мы должны это понимать", – сказал президент.

Кроме того, Владимир Зеленский уточнил, что изменения в составе правительства были инициированы им за эффективности работы Кабмина. Он также пообещал все-таки принять закон, который отменит запрет на продажу сельскохозяйственных земель и защитить национализацию ПриватБанка, как этого требует МВФ.

"Я не планирую менять ни одного человека в стране, который работает справедливо и эффективно. Но мы договорились с центральным банком о некоторых вещах, которые они могут сделать. Если они нам это дают, это означает, что они эффективны. Я все еще жду", – заверил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк предупредил нового главу правительства Дениса Шмыгаля о ловушке со стороны России и дал несколько советов.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Игорь Никитин
Персоны
Денис Шмыгаль Ринат Ахметов Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги