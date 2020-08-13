Зеленский прокомментировал беспорядки в Беларуси

Мирослав Семенюк Политика 12:11, 13.08.2020 Обновлено: 13:04, 13.08.2020

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев отказаться от посещения Беларуси в связи с нестабильной ситуацией в этой стране.

Как сообщил он журналистам во время визита в Борисполь, по последней информации, в Беларуси задержаны трое украинцев.

"Мы видим, что там сложная, нестабильная, серьезная ситуация. И через те случаи, что наши люди были задержаны там, я бы советовал украинцам воздержаться от поездок в Беларусь", – сказал Зеленский.

Он заверил, что МИД делает все возможное, чтобы вернуть задержанных граждан Украины.

"Сейчас ведутся переговоры, мы просим настойчиво, чтобы нам вернули наших граждан", – отметил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинская сторона обратилась к Беларуси с требованием как можно быстрее освободить незаконно задержанных в Минске украинских правозащитников и журналистов Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

  • Реуцкого и Васильева задержали 12 августа из-за того, что они стали свидетелями того, как в Минске задерживают человека, который просто переходил дорогу.

  • В Беларуси против них открыли уголовное производство по статье о массовых беспорядках, которая предусматривает от трех до восьми лет заключения.

  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на задержание украинцев. Он предупредил, что наше государство будет действовать жестко, защищая права своих людей.

  • По словам Кулебы, украинский консул посетил два крупнейших центра содержания лиц в Минске, но никакой информации о возможном пребывании там украинцев получить не удалось.

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