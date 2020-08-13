Зеленский прокомментировал беспорядки в Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев отказаться от посещения Беларуси в связи с нестабильной ситуацией в этой стране.

Как сообщил он журналистам во время визита в Борисполь, по последней информации, в Беларуси задержаны трое украинцев.

"Мы видим, что там сложная, нестабильная, серьезная ситуация. И через те случаи, что наши люди были задержаны там, я бы советовал украинцам воздержаться от поездок в Беларусь", – сказал Зеленский.

Он заверил, что МИД делает все возможное, чтобы вернуть задержанных граждан Украины.

"Сейчас ведутся переговоры, мы просим настойчиво, чтобы нам вернули наших граждан", – отметил президент.

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