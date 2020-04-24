Зеленский проигнорировал встречу Саакашвили со "Слугой народа": голосов за назначение нет
Президент Украины Владимир Зеленский не приехал на встречу экс-главы Одесской ОГА, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили с нардепами от "Слуги народа" в КВЦ "Парковый".
Об этом сообщили источники OBOZREVATEL. Также стало известно, что голосов за его назначение вице-премьер-министром по вопросам реформ пока нет. В частности, кандидатуру Саакашвили готовы поддержать только 100 парламентариев.
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура предложил экс-главе Одесской ОГА стать советником премьер-министра, но тот отказался. Позиция по этому вопросу главы правительства Дениса Шмыгаля пока неизвестна.
Как рассказал высокопоставленный источник во фракции "Слуга народа", Саакашвили назначать 24 апреля не будут, поскольку на заседании монобольшинства мнения нардепов разделились. Кто-то резко выступил против, некоторые же отнеслись к Саакашвили с пониманием.
Сейчас все зависит от переговоров Саакашвили с другими фракциями парламента, которые состоятся в ближайшее время. Именно поэтому голосование могут перенести на следующую неделю.
Также источник подчеркнул, что назначить вице-премьером Саакашвили может только Верховная Рада. Поэтому Кабмин своим решением сделать его и.о не может.
В свою очередь, народный депутат от "Слуги народа", глава комитета социальной политики Галина Третьякова рассказала, что Саакашвили не смог представить ни команду, ни конкретный план работы на встрече с парламентариями.
Кроме того, Сакашвили опозорился, придя на встречу з парламентариями с перевернутым флагом украины. Он приколол значок на лацкан пиджака вверх ногами.
Вокруг возможного назначения Саакашвили даже развернулся дипломатический скандал. Так, премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил журналистам, что посла его страны могут отозвать из Украины в случае назначения Саакашвили вице-премьером украинского правительства по вопросам реформ.
Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе также выразил опасения в связи с возможным назначением Саакашвили на должность вице-премьера. По его мнению, возможное назначение "будет воспринято в Тбилиси как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг".
В свою очередь, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ответил на эти заявления, подчеркнув, что в случае такого сценария Грузия столкнется с большими дипломатическими проблемами, чем наша страна.
Как сообщал OBOZREVATEL:
о планах назначить Саакашвили вице-премьером ранее рассказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.
Позже информацию подтвердил и сам Саакашвили. Он заявил, что готов работать и вскоре представит план.
Новость о включении экс-главы Одесской ОГА в правительство вызвала огромный ажиотаж среди украинцев.
Также стало известно, что Саакашвили собирался убеждать нардепов "Слуги народа" поддержать его кандидатуру.
Кроме того, в сети всплыло совместное фото бывшего президента Грузии и нынешнего главы Офиса президента Андрея Ермака. Снимок был сделан во время встречи выпускников Киевского института международных отношений.
Напомним, за время своей карьеры он успел вляпаться в десятки скандалов и стать фигурантом множества уголовных дел.
К тому же Саакашвили, которого пригласил работать в Кабмин президент Украины Владимир Зеленский, ранее жестко высмеивался им в "Квартале 95".
24 апреля Саакашвили прибыл на встречу со "Слугой народа", где рассказал о том, чем хочет заниматься в Кабмине. Его приоритеты – снижение давления на бизнес и переговоры с МВФ.