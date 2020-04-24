Зеленский проигнорировал встречу Саакашвили со "Слугой народа": голосов за назначение нет

Президент Украины Владимир Зеленский не приехал на встречу экс-главы Одесской ОГА, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили с нардепами от "Слуги народа" в КВЦ "Парковый".

Об этом сообщили источники OBOZREVATEL. Также стало известно, что голосов за его назначение вице-премьер-министром по вопросам реформ пока нет. В частности, кандидатуру Саакашвили готовы поддержать только 100 парламентариев.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура предложил экс-главе Одесской ОГА стать советником премьер-министра, но тот отказался. Позиция по этому вопросу главы правительства Дениса Шмыгаля пока неизвестна.

Зеленский и Саакашвили

Как рассказал высокопоставленный источник во фракции "Слуга народа", Саакашвили назначать 24 апреля не будут, поскольку на заседании монобольшинства мнения нардепов разделились. Кто-то резко выступил против, некоторые же отнеслись к Саакашвили с пониманием.

Сейчас все зависит от переговоров Саакашвили с другими фракциями парламента, которые состоятся в ближайшее время. Именно поэтому голосование могут перенести на следующую неделю.

Также источник подчеркнул, что назначить вице-премьером Саакашвили может только Верховная Рада. Поэтому Кабмин своим решением сделать его и.о не может.

В свою очередь, народный депутат от "Слуги народа", глава комитета социальной политики Галина Третьякова рассказала, что Саакашвили не смог представить ни команду, ни конкретный план работы на встрече с парламентариями.

Кроме того, Сакашвили опозорился, придя на встречу з парламентариями с перевернутым флагом украины. Он приколол значок на лацкан пиджака вверх ногами.

Михеил Саакашвили перевернул флаг Украины Скриншот видео

Вокруг возможного назначения Саакашвили даже развернулся дипломатический скандал. Так, премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил журналистам, что посла его страны могут отозвать из Украины в случае назначения Саакашвили вице-премьером украинского правительства по вопросам реформ.

Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе также выразил опасения в связи с возможным назначением Саакашвили на должность вице-премьера. По его мнению, возможное назначение "будет воспринято в Тбилиси как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг".

В свою очередь, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ответил на эти заявления, подчеркнув, что в случае такого сценария Грузия столкнется с большими дипломатическими проблемами, чем наша страна.

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