Зеленский проголосовал на местных выборах: под участком устроили акцию Femen. Видео

Ольга Липич, Глеб Иванов Политика 10:26, 25.10.2020 Обновлено: 10:35, 25.10.2020

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой проголосовали на местных выборах 2020 в Киеве.

Трансляцию вели на странице в Facebook Офиса президента. Глава государства отдал свой голос на избирательном участке №800489 в Оболонском районе столицы по проспекту Героев Сталинграда 2.

Елена Зеленская проголосовала на выборах
Володимир Зеленський також віддав свій голос

Отметим, что на участке куда приехал Зеленский с супругой провела свою акцию Femen. Когда глава государства шел к участку, выбежала девушка и подняла юбку. Акция была двухсекундная, девушку сразу заломала охрана президента. На изнанке юбки было написано Zexist.

Акция Femen
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