Зеленский продолжил кадровые чистки в СБУ: кто лишился должности

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области Александра Хилько.

Об этом стало известно в четверг, 1 августа. Соответствующий указ появился на сайте главы государства.

"Уволить Хилько Александра Анатольевича с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Запорожской области", – сказано в документе.

Александр Хилько 1news.zp.ua

Александр Хилько timenews.in.ua

Отметим, ранее президент снял с должностей начальников Управлений СБУ в Одесской области Александра Довженко, во Львовской области Александра Ткачука, в Винницкой области Олега Зозулю, в Закарпатской области Владимира Пахнюка и в Черновицкой области Руслана Сторожука.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Даниила Доценко.

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