Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

Зеленский продолжил кадровые чистки в СБУ: кто лишился должности

614 Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области Александра Хилько.

Об этом стало известно в четверг, 1 августа. Соответствующий указ появился на сайте главы государства.

"Уволить Хилько Александра Анатольевича с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Запорожской области", – сказано в документе.

Новости
Не успеет – уволится: Зеленский заключил новое пари в Запорожье
Александр Хилько

Александр Хилько

1news.zp.ua

Александр Хилько

Александр Хилько

timenews.in.ua

Отметим, ранее президент снял с должностей начальников Управлений СБУ в Одесской области Александра Довженко, во Львовской области Александра Ткачука, в Винницкой области Олега Зозулю, в Закарпатской области Владимира Пахнюка и в Черновицкой области Руслана Сторожука.

Зеленский продолжил кадровые чистки в СБУ

Зеленский продолжил кадровые чистки в СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Даниила Доценко.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel