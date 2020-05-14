Зеленский продлил запрет российских сайтов: опубликован указ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которое предусматривает запрет российских сайтов и социальных сетей.

Соответствующий указ № 184/2020 опубликован на сайте главы государства 14 мая.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и других ограничительные меры (санкции)"", – сказано в документе, который вступает в силу с дня его опубликования.

Этим решением среди прочего предусмотрен запрет российских сайтов в социальных сетей, в частности "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники".

Контроль за выполнением решение возложен на секретаря Совета нацбезопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, СНБО выступил за продление санкций против российских сайтов и направил проект указа президенту Владимиру Зеленскому 13 мая.

В свою очередь Верховная Рада поддержала проект постановления "Об одобрении предложений о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".