Зеленский продлил запрет российских сайтов: опубликован указ
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которое предусматривает запрет российских сайтов и социальных сетей.
Соответствующий указ № 184/2020 опубликован на сайте главы государства 14 мая.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и других ограничительные меры (санкции)"", – сказано в документе, который вступает в силу с дня его опубликования.
Этим решением среди прочего предусмотрен запрет российских сайтов в социальных сетей, в частности "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники".
Контроль за выполнением решение возложен на секретаря Совета нацбезопасности.
Как сообщал OBOZREVATEL, СНБО выступил за продление санкций против российских сайтов и направил проект указа президенту Владимиру Зеленскому 13 мая.
В свою очередь Верховная Рада поддержала проект постановления "Об одобрении предложений о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".