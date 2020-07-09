Зеленский официально заявил о продаже дома под Киевом

Президент Украины Владимир Зеленский в июле 2020 года продал свой дом в с. Иванковичи Киевской области.

Об этом глава страны сообщил Национальное агентство по предупреждению коррупции в связи с существенным изменением имущества, передает пресс-служба Офиса президента в Telegram.

Кроме того, Зеленский осуществил продажу земельного участка, на котором расположен дом.

Отмечается, что информация отражена в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, 7 июля 2020 года.

Президент Украины с семьей будет временно проживать в государственной резиденции "Конча-Заспа".

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский связал все трудности, возникшие в стране в 2020 году, с тем, что этот год високосный.