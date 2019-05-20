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Зеленский призвал США нанести удар по России: что известно

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, с соответствующим заявлением Зеленский выступил, приняв делегацию Соединенных Штатов. Она прибыла в Киев для участия в официальной церемонии инаугурации 20 мая.

Указывается, что президент обсудил с представителями американской власти вопросы реформ и противодействия агрессии РФ.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Коллаж

Зеленский поблагодарил американскую сторону за лидерство в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и за помощь в продвижении внутренних реформ.

"США является мощным и очень серьезным партнером для Украины прежде всего в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь", – сказал он.

Президент добавил, что готов воплощать прозрачные, открытые и демократические реформы в Украине.

"У нас есть очень хороший пример – это ваша страна. Реформирование Украины в целом, во всех отраслях, будет происходить не после прекращения огня на Донбассе, а параллельно. Потому что нам это нужно. Мы хотим стать европейской страной в плане ценностей и прозрачности", – сказал он.

Зеленский также поблагодарил президента США Дональда Трампа за поздравления и выразил надежду на встречу в ближайшее время.

Напомним:

  • 20 мая в Верховной Раде состоялась инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

  • Он стал шестым главой государства после провозглашения независимости Украины в 1991 году.

Как писал OBOZREVATEL, Трамп отправил Зеленскому послание относительно будущего сотрудничества – слова лидера американцев после инаугурации передал министр энергетики США Рик Перри.

Делегация США положительно оценила инаугурацию шестого президента Украины и пообещала дальнейшую поддержку украинскому народу.

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Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
СШАРоссияполитикаинаугурация
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Кастрюлеголовый Скакунец
Кастрюлеголовый Скакунец
Так нанесем же удар по России, ударим новыми тарифами по тощим кошелькам усраинцев! Браво! В ближайшие 5 лет жизнь вна украине не поменяется.
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Golan Sim
Golan Sim
ИЗ РАЗГОВОРА:" Дядьку, чому у нас пенсiї по 80 долярiв, а зарплатнi по 200 доляр? - Мовчи! Так треба, ти що не знав, що ми вже не раби?"
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1
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Срусских Нагиб
Срусских Нагиб
Зеля красиво помочился на рабсийский флаг
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3

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