Зеленский призвал Израиль признать Голодомор геноцидом украинского народа

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

С соответствующей просьбой глава государства обратился к премьеру Израиля на их встрече в Киеве 19 августа.

"Наши народы пережили все трагедии новейшей истории – Голодомор и Холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим. Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа", – сообщил Зеленский на брифинге после переговоров.

Также в ходе встречи украинский президент обсудил с премьером расширение соглашения о зоне свободной торговли и проблему отказов украинцам в визах Государства Израиль.

Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху Офис президента Украины

Как писал OBOZREVATEL, премьер-министр Израиля прибыл в Киев вместе со своей супругой Сарой. Еще по дороге в украинскую столицу она устроила скандал в самолете.

А когда супруги прибыли, их приветствовали три девушки в традиционных украинских нарядах и с караваем хлеба и солью. Глава правительства, уже знакомый с этим ритуалом, отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге Саре, но та бросила его на пол.

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