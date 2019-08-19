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Зеленский призвал Израиль признать Голодомор геноцидом украинского народа

2.6т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

С соответствующей просьбой глава государства обратился к премьеру Израиля на их встрече в Киеве 19 августа.

"Наши народы пережили все трагедии новейшей истории – Голодомор и Холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим. Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа", – сообщил Зеленский на брифинге после переговоров.

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Также в ходе встречи украинский президент обсудил с премьером расширение соглашения о зоне свободной торговли и проблему отказов украинцам в визах Государства Израиль.

Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху

Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху

Офис президента Украины

Как писал OBOZREVATEL, премьер-министр Израиля прибыл в Киев вместе со своей супругой Сарой. Еще по дороге в украинскую столицу она устроила скандал в самолете.

А когда супруги прибыли, их приветствовали три девушки в традиционных украинских нарядах и с караваем хлеба и солью. Глава правительства, уже знакомый с этим ритуалом, отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге Саре, но та бросила его на пол.

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Персоны
Владимир Зеленский Биньямин Нетаньяху
Место
Украина Киев
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Александров Александр
Александров Александр
Я так понял, есть "линия партии", которую никто менять не собирается: если голод, то голодомор, если голодомор, то исключительно украинцев. Ющенко, Порошенко, теперь Зеленский. Вот бы ещё Сталину национальность сменить...
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Тогда объявите сразу врагом нации Грузию..и всех грузин...привет Сталину...
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1
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
прежде чем нести чушь нынешнему президенту щеневмерлой было не плохо прочитать что на самом деле обозначает термин "геноцид". Может быть тогда он смог бы понять что этот термин не имеет никакого отношения к голоду 30-х годов.
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4
1
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Сироткин Андрюха, так и я о том же. Голод 30-х годов не имел национальной окраски и не был направлен на уничтожение украинцев. Но видимо в (на) украине это понять не хватает мозгов у власть придержащих
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Крымчанин Юрий, как будто только они голодали
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