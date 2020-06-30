Зеленский призвал готовиться к второй волне эпидемии COVID-19 в Украине

В Украине растет количество новых зараженных коронавирусом (COVID-19), поэтому нужно готовиться ко второй волне заболевания.

Об этом на селекторном совещании с правительством заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОПУ.

"На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волны эпидемии, занятые больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся обойти худшему сценарию. Но медицина должна быть готова ко всему", – сказал глава государства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что Львовская область десятый день лидирует по количеству новых зараженных. Он добавил, что правительство готовит больницы ко второй волне эпидемии.

Отмечается, что сейчас имеются кровати для почти 30 тысяч больных, а аппаратов ИВЛ используется немного, они есть в достаточном количестве.

Также в Кабмине сообщили, что пока не собираются возобновлять работу детских лагерей.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро вторника, 30 июня, в Украине официально подтверждены 44 334 случая коронавирусной инфекции. Из них 706 обнаружены за прошедшие сутки.