Зеленский призвал ЕС подписать с Украиной два соглашения: в чем суть

Президент Владимир Зеленский призвал ЕС подписать с Украиной соглашения о создании совместного авиационного пространства и об уменьшении платы за услуги роуминга.

Как сказано на странице главы государства в Twitter, с таким предложением он выступил во время онлайн-саммита Восточного партнерства в четверг, 28 июня.

"Пандемия COVID19 не должна стать причиной закрытия границ ЕС для граждан государств-партнеров. Сейчас – лучшее время говорить о подписании соглашения о создании совместного авиационного пространства и об уменьшении платы за услуги роуминга", – заявил Зеленский.

На сайте Офиса президента отмечается, что Зеленский также высказался о том, что партнерство в совместных отраслевых проектах поможет восстановить деловые связи, улучшить жизнь простых людей и поддержать малый и средний бизнес.

"Должны сосредоточиться на сферах, которые до карантина оставались вне нашего внимания. Имею в виду цифровизацию и дальнейшую интеграцию транспортных сообщений, доступ к европейской платежной системе, кредиты для малого бизнеса и другие практические инструменты, которые помогут нашим экономикам заработать на полную мощность", – сказал он.

Также Зеленский отметил, что стоит подумать над новыми программами для молодежи, как, например, развитие онлайн-образования, дистанционная подготовка специалистов по вопросам европейской интеграции, расширение присутствия европейских учебных заведений в странах-партнерах.

Зеленский призвал ЕС подписать с Украиной еще два соглашения

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский также заявил, что Украина требует членства в ЕС. Он отметил, что государство разделяет европейские ценности и принципы.