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24 декабря • обновлено в 19:26
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Жилье для участников АТО и переселенцев может быть бесплатным: Зеленский выступил с новой инициативой

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал скоординировать органы государственной власти и местного самоуправления для скорейшего запуска программ по предоставлению жилья участникам АТО на Донбассе и внутренне перемещенным лицам.

С соответствующей инициативой глава государства выступил во вторник, 24 декабря, на заседании Совета развития общин и территорий. Он обратил внимание, что для нетрудоустроенных лиц такое жилье должно быть бесплатным (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Зеленский напомнил, что в ноябре было принято решение запустить программу кредитования, которая предусматривает долгосрочную государственную ссуду под 3% годовых на срок до 20 лет при минимальном собственном взносе заемщика до 6% от стоимости жилья.

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Бесплатное жилье для переселенцев: Зеленский выступил с призывом

Бесплатное жилье для переселенцев: Зеленский выступил с призывом

Пресс-служба президента

При этом, президент отметил, что разработанной правительством программы кредитования доступного жилья недостаточно. Ведь таким образом не решается, например, проблема очередей на жилье для воинов-интернационалистов.

Глава государства выразил уверенность, что этот вопрос можно закрыть за год, если одновременно реализовывать программы как на государственном, так и на местном уровнях.

"Мы с самого начала хотели обратиться ко всем мэрам и губернаторам, чтобы они помогли найти место и недвижимость. Чтобы вы проговорили на своем уровне с главными строительными подрядчиками и пошли навстречу людям", – обратился Зеленский к министру по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксане Коляде.

Президент акцентировал, что должны существовать программы кредитования и для трудоустроенных, и для тех, кто не имеет возможности оплатить кредит.

"Хочу, чтобы мы с вами на уровне глав ОГА в ваших областях взяли информацию по каждому городу, где можно построить такое жилье. В некоторых случаях оно должно быть даже бесплатным. Уверен, что это возможно сделать", – подчеркнул он, призвав подготовить такую информацию до конца января.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабинет министров выделил 200 млн гривен на жилье для переселенцев и ветеранов АТО/ООС.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
АТО на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
жилье для переселенцев
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Волчанський Володимир
Волчанський Володимир
Питання-за рахунок яких коштів це буде робитися.Внаслідок діяльності Зеуряду економіка держави впевнено прямує до дупи.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Волчанський Володимир, кугут, Ваша "економика" идёт туда с первых минут самостийности. РУССКИЕ создали в УССР экономический потенциал, равный потенциалу ФРГ. А тупые селюки уничтожили всё. :-)))
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