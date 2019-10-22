Зеленский призвал Бразилию возобновить общий космический проект

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Бразилию возобновить совместный космический проект Alcântara Cyclone Space.

Он предусматривает запуск украинских ракет с космодрома в Бразилии. Зеленский сообщил, что эта страна является главным партнером в Латинской Америке, уточнили в Офисе президента Украины.

"Приветствую расширение присутствия бразильских компания в Украине и украинских – в Бразилии", – обратился глава государства к президенту Бразилии Жаиру Болсонару.

В 2015 году Бразилия в одностороннем порядке закрыла проект, в рамках которого предусматривался запуск украинских ракет "Циклон-4". Старт работ был запланирован вначале на 2010 год, затем на 2013, после чего его отстрочили еще на год, а потом остановили.

Ракета "Циклон-4" Itc

Официальной причиной прекращения проекта Бразилия назвала вопросы финансирования и технологические аспекты.

Как писал OBOZREVATEL, в августе в Украине впервые за годы независимости провели успешные испытания ступени космической ракеты-носителя класса "Циклон-4". Состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4", спроектированной КБ "Южное" и изготовленной на Южмаше.

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