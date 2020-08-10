Зеленский призвал белорусов отказаться от уличного насилия

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление относительно протестов в Беларуси, призвав отказаться от уличного насилия.

Как заявил он в Facebook, белорусы переживают сейчас непростые времена, они пытаются определить вектор своего дальнейшего развития, и это очень непросто.

"Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия... Сомнения же в таких масштабах – это прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту, который нарастает. Что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем", – отметил Зеленский.

Он призвал соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия.

"Призываем к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу. Потому что только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Республики Беларусь выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия. Только взаимопонимание между всеми сторонами способно сохранить независимость страны и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии. В противном случае эскалация насилия будет нарастать, а это чревато очень горькими последствиями. На мой взгляд, сейчас в таком диалоге должны быть заинтересованы обе стороны – и правительство, и протестующее общество", – подчеркнул президент Украины.

Он добавил, что Беларусь в своих действиях должна максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и постараться обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объеме.

"Украина и я лично крайне заинтересованы в том, чтобы Беларусь была по-настоящему независимой и демократической страной с сильной экономикой и стабильными общественными отношениями. Беларусь – наш ближайший сосед, и поэтому нам совсем не безразлично, что там происходит и что будет с нашими друзьями дальше", – заключил Зеленский.

Скрин Facebook

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