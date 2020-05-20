Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что его поезда в Оман была исключительно частной и финансировалась за семейный счет.

Ситуацию же вокруг этого, которая переросла в скандал, он назвал "хайпом", который раскручивают намеренно. Такой ответ прозвучал от него на пресс-конференции 20 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"У меня есть семья, дети, которые полетели в Оман просто на отдых. Они имели такую возможность и право на это. И в этом нет секрета", – сказал он.

Зеленский

По словам Зеленского, у него действительно был план многих встреч на государственном уровне. В то же время в Омане на то время не было даже посла, а султан, подчеркнул он, был в сложном положении.

"Как порядочный и достойный человек, я понимал, что не буду использовать государственный самолет, чтобы улететь даже на встречу с человеком, который руководит Оманом. [Поговорили] о наших планах на будущее, назначение посла, размере инвестиций и наших отношениях, которых не существует", – рассказал президент, добавив, что собеседником был представитель оманских властей.

Президент подчеркнул, что полетел туда к своей семье, которая оплатила номер в отеле, где он пробыл трое суток. Но после известия о трагедии с украинским самолетом в Иране быстро, насколько смог, вернулся в Украину.

"Я не должен говорить о своей частной поездке. Я не брал своих помощников и министра иностранных дел. Полетел, встретился, мы обсудили важные вещи. Этот человек сейчас – глава страны Оман... Завтра я могу улететь в Одессу. Мне кажется, что это мои частные вещи, и я так живу", – подытожил Зеленский.

Напоследок он попросил не трогать в таких ситуациях его детей и социальные проекты жены, которые не несут ничего, кроме добра.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента заявили, что глава государства Владимир Зеленский ездил в Оман в рамках неофициального визита и чисто за собственные средства.

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