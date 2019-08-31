Зеленский признался, с чего начинается утро президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утром в первую очередь интересуется о том, что происходит на востоке страны.

Об этом рассказал он в интервью актеру Станиславу Боклану, которое в субботу, 31 августа, транслировал канал "1+1".

"Я начинаю утро с сообщений с фронта", – отметил президент. Речь идет об СМС, которые глава государства получает от Генштаба о количестве жертв и раненых на Донбассе.

Владимир Зеленский сказал, с чего начинает утро Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у Зеленского рассказали, как собираются вернуть Донбасс и Крым.

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