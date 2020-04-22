Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что Андрей Богдан лишился должности главы Офиса президента, потому что не справился с поставленными задачами.

Своей позицией по кадровой политике лидер поделился в комментарии BBC News Украина.

"Должности – не бонус и не награда, это, прежде всего, ответственность. Незаменимых нет, несмотря на то, что они являются друзьями, знакомыми, имели заслуги во время президентской кампании. Неизменность курса мы сочетаем с возможностью быстрой замены кадров", – заявил президент.

Зеленский признался, почему уволил Богдана Вести

"Те, кто не справились, могут уйти в отставку за пол года, три месяца или даже месяц – независимо от должности и прошлых заслуг", – добавил президент, видимо, намекая и на Илью Емца, который задержался на посту министра здравоохранения меньше месяца.

Зеленский отметил, что считает каждого в своей команде специалистом. "А другие просто должны быстро учиться, в турборежиме. Или идти, если им стало трудно. За год мы почистили кадры, мы оставили лучших, набрались опыта и теперь еще увереннее встречаем вызовы. Для того и нужна команда", – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 февраля Зеленский уволил Богдана с должности главы Офиса президента. На его место назначили Андрея Ермака.

СМи заявили, что Богдан лишился должности из-за своих интриг против лидера.