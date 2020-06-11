Президент Украины Владимир Зеленский завил, что экс-премьер-министр Алексей Гончарук, как и большинство других молодых, недавно назначенных на свои должности чиновников, в определенной степени был популистом и слишком зависел от соцсетей.

По его словам, сначала они прятались от медиа, а потом просто начали заигрывать перед аудиторией. Как рассказал глава государства в интервью "УП", именно это, а потом и обнародованные "пленки", послужили причиной к отставке премьера, который не смог влиться в команду.

"Это неправильно. Потому что в стране живут разные люди, и не только пользователи Facebook. Они заигрывали с ними: ой, как на них посмотрели, сколько у них лайков, началась вся эта история", – отметил он.

Зеленский и Гончарук

Президент подчеркнул, что предупреждал премьера: министры должны работать, поэтому им запрещено в течение рабочего дня пользоваться социальными сетями. Одни это поняли, а другие нет: "реформы делали так, чтобы в Facebook сказали им "Класс", а что происходит на улицах – никого не интересует".

"Хотя я нормально к Алексею отношусь. Мы говорили ему: "Ты должен быть крепким. Не бойся людей, говори с ними, иди на эфиры. Но делай то, что должен. Ты не можешь увеличивать тарифы людям не потому, что это популизм. Будешь увеличивать, когда поднимешь им минималку. Хоть немного сделай что-то, какие-то реформы, а потом поговорим о тарифе", – пересказал разговор с Гончаруком Зеленский.

Вскоре, добавил он, появились скандальные аудиозаписи. И эта ситуация была неприятная для него лично, потому что он считал, что у него с премьером общая государственная позиция.

Зеленский и Гончарук 5.ua

"Не он команда с Нацбанком, а я команда с премьер-министром. Не он команда с Facebook, а я команда с премьер-министром. И мы с ним разговариваем с обществом, с Fаcebook, с Нацбанком, охраняем государство Украина. А не он мне говорит одно, а там что-то происходит другое", – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что ситуация со сливом "пленок Гончарука" была недопустимой. Он заверил, что до сих пор не понимает, кто записывал разговоры, но надеется, что СБУ доведет расследование дела до конца, поскольку "писать премьер-министра – это неправильно".

"Доверие общества было подорвано к премьеру, и у депутатов был миллион к нему вопросов. Поэтому я ему честно сказал: "Леша, считаю, что ты не можешь быть премьер-министром. И не из-за записей, а из-за того, что происходит. Ты не стал командой с людьми, с депутатами, со всеми министрами", – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в окружении президента Украины Владимира Зеленского есть те, кто использует его в корыстных целях. Он разделил команду гаранта на три типа людей.