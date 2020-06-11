Зеленский признался, какие СМС ему пишет Коломойский
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что получает СМС от бизнесмена Игоря Коломойского, где тот указывает, на что обратить внимание.
Об этом глава государства рассказал в интервью "Украинской правде". При этом он отметил, что такое происходит не часто.
"Иногда бывает. Он мне может написать смску: "обратите внимание на энергетическую ситуацию в стране", "надо что-то сделать с тарифами". Ну, такой он есть. Он не согласен с одним, со вторым, с третьим", – рассказал гарант.
Зеленский добавил, что Коломойский для него "влиятельный человек холерического склада".
"В Украине у него есть предприятия, понятно, что он уже там 20-30 лет, я не знаю, сколько в бизнесе. А у нас бизнес и политика – это вещи, которые, к сожалению, друг без друга не могут жить. Причем, к сожалению, мне кажется, это в каждой стране", – сказал президент.
Как сообщал OBOZREVATEL, Bloomberg писал, что приход Владимира Зеленского к власти сделал Игоря Коломойского слабее.