Зеленский признался, какие СМС ему пишет Коломойский

Тимур Григоренко Политика 14:10, 11.06.2020

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что получает СМС от бизнесмена Игоря Коломойского, где тот указывает, на что обратить внимание.

Об этом глава государства рассказал в интервью "Украинской правде". При этом он отметил, что такое происходит не часто.

"Иногда бывает. Он мне может написать смску: "обратите внимание на энергетическую ситуацию в стране", "надо что-то сделать с тарифами". Ну, такой он есть. Он не согласен с одним, со вторым, с третьим", – рассказал гарант.

Коломойский и Зеленский

Зеленский добавил, что Коломойский для него "влиятельный человек холерического склада".

"В Украине у него есть предприятия, понятно, что он уже там 20-30 лет, я не знаю, сколько в бизнесе. А у нас бизнес и политика – это вещи, которые, к сожалению, друг без друга не могут жить. Причем, к сожалению, мне кажется, это в каждой стране", – сказал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Bloomberg писал, что приход Владимира Зеленского к власти сделал Игоря Коломойского слабее.

Комментировать
Политика

Смотрите также

В апреле и мае налоговые поступления в госбюджет резко сократились

В конгрессе США Россию захотели признать спонсором терроризма: обнародован доклад

"Крым можно только отобрать!" Климкин ответил Зеленскому о "стыде россиян"

Михаил Ефремов пытался покончить с собой после ДТП

Депутаты "Слуги народа" задекларировали более 1 млрд гривен наличных