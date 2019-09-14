Зеленский признал, что Центральный мост в Днепре был сдан вовремя

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Днепр 14 сентября осмотрел капитально отремонтированный Центральный мост.

Глава государства признал, что переправу открыли вовремя. "Мост открыт, и открыт вовремя. Спрятали там какие-то недостатки или просто цепляются к мэру – выводы сделает специальная комиссия", – заявил глава государства.

Владимир Зеленский сообщил, что возьмет ситуацию с правоохранителями под свой контроль. Президент также признал возможное давление на мэра Днепра Бориса Филатова.

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