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14 сентября • обновлено в 15:03
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Зеленский признал, что Центральный мост в Днепре был сдан вовремя

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Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Днепр 14 сентября осмотрел капитально отремонтированный Центральный мост.

Глава государства признал, что переправу открыли вовремя. "Мост открыт, и открыт вовремя. Спрятали там какие-то недостатки или просто цепляются к мэру – выводы сделает специальная комиссия", – заявил глава государства.

Зеленский признал, что Центральный мост в Днепре был сдан вовремя

Владимир Зеленский сообщил, что возьмет ситуацию с правоохранителями под свой контроль. Президент также признал возможное давление на мэра Днепра Бориса Филатова.

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Персоны
Владимир Зеленский Борис Филатов
Место
Украина Днепр
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Что там Медовар, осматривал мост?
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