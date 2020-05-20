Президент Украины Владимир Зеленский признал, что на Донбассе воюют россияне и стреляют в украинцев.

Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам года президентства.

"Они (террористы на Донбассе. – Ред.) разные, есть много доказательств причастности российской десантуры. Они стреляют по нашим людям. Мы все это понимаем. Нет никакой "зрады". Мы точно знаем, кто там и сколько. И почему они стреляют. Там есть и российские военные, и граждане России", – отметил гарант.

Война на Донбассе

При этом Зеленский не ответил, кто ответственный за военное вторжение в Украину, но признал, что "команды идут из РФ".

"Мы понимаем, что мы говорим в Минске с Российской Федерацией, и у нас там три участника: Украина, Россия и ОБСЕ. Это субъекты этой войны", – подчеркнул он.

По словам президента, провокации боевиков информационно направлены против Украины.

"Я уверен и верю в то, что единственное влияние на них имеет Российская Федерация. И они должны на них повлиять ... Сегодня они нас обвиняют в гуманитарном кризисе. Мы даем туда воду – мы ее не перекрываем, несмотря на то что они долгое время не платят за эту воду", – отметил Зеленский.

OBOZREVATEL вел текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не призывал украинских военнослужащих не отвечать на обстрелы террористов на Донбассе.

Также Зеленский сказал, что ему нужен еще год на то, чтобы завершить борьбу в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе в рамках Минских договоренностей.