Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему полковнику полиции Губанову

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" погибшему полковнику полиции Сергею Губанову.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины. Соответствующий указ глава государства подписал 21 мая.

Сергей Губанов НПУ

"Сергей Губанов погиб, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы потеряли легендарного командира батальона "Луганск-1". Сергей Губанов был одним из тех луганских милиционеров, которые весной 2014-го не изменили присяге на верность Украине. Он мечтал, чтобы над Луганском снова взвился сине-желтый флаг. Настанет день, и эта мечта обязательно осуществится. Вечная память нашему герою!", – отмечено в сообщении.

Указ Зеленского

Батальон "АЙДАР" в Facebook сообщил, что прощание с Комбат состоится в пятницу, 22 мая, в 10:00 возле Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра по адресу: Северодонецк, Бульвар Дружбы народов 21.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области во время выполнения задания командования штаба ООС в результате взрыва скончался полковник полиции Сергей Губанов, еще трое правоохранителей получили ранения.

Также OBOZREVATEL опубликовал подробности о легендарном командире "Луганск-1" Сергее Губанове, трагически погибшем на задании.

Известно, что прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту подрыва на мине бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1", в результате чего погиб Губанов.