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21 мая • обновлено в 23:44
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Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему полковнику полиции Губанову

2.8т
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Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" погибшему полковнику полиции Сергею Губанову.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины. Соответствующий указ глава государства подписал 21 мая.

Сергей Губанов

Сергей Губанов

НПУ

"Сергей Губанов погиб, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы потеряли легендарного командира батальона "Луганск-1". Сергей Губанов был одним из тех луганских милиционеров, которые весной 2014-го не изменили присяге на верность Украине. Он мечтал, чтобы над Луганском снова взвился сине-желтый флаг. Настанет день, и эта мечта обязательно осуществится. Вечная память нашему герою!", – отмечено в сообщении.

Указ Зеленского

Указ Зеленского

Батальон "АЙДАР" в Facebook сообщил, что прощание с Комбат состоится в пятницу, 22 мая, в 10:00 возле Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра по адресу: Северодонецк, Бульвар Дружбы народов 21.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области во время выполнения задания командования штаба ООС в результате взрыва скончался полковник полиции Сергей Губанов, еще трое правоохранителей получили ранения.

Также OBOZREVATEL опубликовал подробности о легендарном командире "Луганск-1" Сергее Губанове, трагически погибшем на задании.

Известно, что прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту подрыва на мине бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1", в результате чего погиб Губанов.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Офис президента
Политика

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