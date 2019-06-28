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Зеленский присвоил звание Герой Украины троим людям: кто они

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Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины трем ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Как сказано в указе главы государства №468-2019, старший инженер-механик реакторного цеха ГП "Чернобыльская АЭС" в 1983-1989 годах Алексей Ананенко, старший инженер турбинного цеха атомной электростанции в 1986 году Валерий Беспалов и начальник смены этого же предприятия в 1976-2005 годах Борис Баранов (посмертно) удостоены высшей государственной награды за героизм и самоотверженные действия, проявленные при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года.

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В документе отмечается, что "все трое, рискуя жизнью, предотвратили возможный втором взрыве на ЧАЭС".

"Алексей Ананенко, Валерий Беспалов и Борис Баранов спустились в бассейн-барботер под разрушенным реактором и открыли запорные клапаны, чтобы освободить его от воды. Благодаря этому удалось избежать контакта расплавленного ядерного материала с водой, в результате которого с высокой вероятностью мог произойти повторный взрыв", – говорится в указе.

Зеленский присвоил звание Герой Украины троим людям: кто они

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство лицам, которые защищали суверенитет и независимость нашей страны.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
ЧАЭС
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bruno jordano
bruno jordano
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