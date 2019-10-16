"Зеленский услышал": Тука раскрыл эффект Майдана на президента

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука указал на признаки того, что президент Украины Владимир Зеленский прислушался к мнению граждан Украины, выступающих против реализации "формулы Штайнмайера".

"Я хочу верить, что Зеленский все-таки услышал мнение той части общества, которая категорически не воспринимает его шаги по вовлечению Украины в так называемую формулу Штайнмайера", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя список требований Украины, озвученный по итогам очередной встречи Трехсторонней контактной группы.

Говоря о причинах подобных заявлений, он предположил: "Для того чтобы красиво выйти из сложившейся ситуации, чтобы не продемонстрировать обществу свою – условно – слабость, хотя я это слабостью не считаю, Зеленский таким образом решил сменить дискурс, который он вел до того".

Владимир Зеленский

"Я очень хочу надеяться, что это предложение украинской стороны в Трехсторонней контактной группе свидетельствует об изменении общего вектора", – подчеркнул Тука.

В то же время он констатировал: "Но я покамест не вижу предпосылок для того чтобы Россия согласилась реализовывать такой план".

Напомним, пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер в своем Facebook озвучила основные требования Украины в контексте выполнения политической части Минских договоренностей, среди которых – роспуск "Л/ДНР" и выход временно оккупированных территорий из рублевой зоны.

Как писал OBOZREVATEL, 14 октября в Киеве прошли массовые акции протеста под лозунгом "Нет капитуляции!"

15 октября Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию конфликта на Донбассе на заседании во вторник не смогла договориться о разведении войск и обмене пленными.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал