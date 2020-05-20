Зеленский пришел на пресс-конференцию и сказал, почему пустили не всех. Первые кадры

Тимур Григоренко Политика 10:50, 20.05.2020 Обновлено: 11:16, 20.05.2020

Президент Украины Владимир Зеленский начал свою годовую пресс-конференцию и пояснил, почему не всех журналистов аккредитовали.

"Я готов отвечать на все вопросы, но у нас в стране около 40 тысяч журналистов. Поэтому на следующую пресс-конференцию ожидаем от журналистского сообщества предложений, как я могу общаться со всеми журналистами. Предлагайте другой формат общения", – сказал глава государства.

Отметим, что из-за пандемии COVID-19 количество мест для журналистов было ограничено.

OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции.

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