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20 мая • обновлено в 11:08
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Зеленский пришел на пресс-конференцию и сказал, почему пустили не всех. Первые кадры

3.1т
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Президент Украины Владимир Зеленский начал свою годовую пресс-конференцию и пояснил, почему не всех журналистов аккредитовали.

"Я готов отвечать на все вопросы, но у нас в стране около 40 тысяч журналистов. Поэтому на следующую пресс-конференцию ожидаем от журналистского сообщества предложений, как я могу общаться со всеми журналистами. Предлагайте другой формат общения", – сказал глава государства.

Отметим, что из-за пандемии COVID-19 количество мест для журналистов было ограничено.

OBOZREVATELведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции.

Зеленский пришел на пресс-конференцию и сказал, почему пустили не всех. Первые кадры
Зеленский пришел на пресс-конференцию и сказал, почему пустили не всех. Первые кадры

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Пресс-конференция Зеленского 2020
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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