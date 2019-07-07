Зеленский принял важные решения по ВМС Украины: итоги визита в Одессу

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Одесскую область для празднования Дня Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины и проведения украинского-американских командно-штабных учений Sea Breeze – 2019.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Наша общая цель - это сильные, оснащенные современными кораблями, вооружением и техникой Военно-морские силы Украины. На этом пути мы чувствуем весомую поддержку со стороны наших международных друзей и партнеров, которые сегодня стоят с вами в одном строю", – обратился к морякам Зеленский.

Также во время выступления президент почтил минутой молчания память морских пехотинцев, погибших в результате обстрела санитарного автомобиля вблизи населенного пункта Водяное - старшего матроса Сергея Майбороду и санитарного инструктора Ирину Шевченко.

Еще Зеленский вручил семи украинским военным морякам государственные награды за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга и по случаю Дня Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины. Так, награды получили лейтенант Руслан Люшуков, капитан 2-го ранга Владимир Бельский, капитан-лейтенант Василий Гирба, капитан 2-го ранга Андрей Агапитов, капитан 1-го ранга Анатолий Квасов, капитан 3-го ранга Вячеслав Симоненко и мичман Даниил Махивский.

Также гарант принял участие в церемонии присвоения почетного наименования "Имени контр-адмирала Михаила Белинского" 36-й отдельной бригаде морской пехоты, а также "Имени вице-адмирала Владимира Безкоровайного" - Военно-морском лицея, о чем был издан соответствующий указ.

Отметим, что после Зеленсикй посетил места стоянки фрегата "Торонто" ВМС Канады, эсминца "Дункан" ВМС Великобритании, украинского десантно-штурмового катера "Станислав", а также фрегата "Гетман Сагайдачный" ВМС Вооруженных сил Украины.

Владимир Зеленский в Одессе Пресс-служба президента

Владимир Зеленский в Одессе Пресс-служба президента

Владимир Зеленский в Одессе Пресс-служба президента

Владимир Зеленский в Одессе Пресс-служба президента

Владимир Зеленский в Одессе Пресс-служба президента

Владимир Зеленский в Одессе Пресс-служба президента

Владимир Зеленский в Одессе Пресс-служба президента

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что вместе со своей командой он делает все для скорейшего освобождения украинских военнопленных моряков, которые удерживаются Российской Федерацией.

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