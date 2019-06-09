Зеленский принял в партию журналистов "1+1": названы имена "слуг народа"

Кандидатами в народные депутаты от партии президента Украины Владимира Зеленского на досрочных выборах в Верховную Раду стали сразу два журналиста телеканала "1+1".

Речь идет о ведущем программы "Гроші" Александре Дубинском и корреспонденте ТСН Ольге Василевской-Смаглюк, которые будут баллотироваться по мажоритарным округам. Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников.

Так, Дубинского выдвинули по 94 округу на Киевщине. Его коллега также включена в списки по мажоритарному округу в Киевской области.

Александр Дубинский iamir.info

Ольга Василевская-Смаглюк Украинские новости

Отметим также, что по округу, по которому ранее избирался скандально известный беглый бизнесмен Александр Онищенко, баллотируется его жена гимнастка Анна Ризатдинова.

Анна Ризатдинова celz.ru

Всего партия "Слуга народа" планирует выдвинуть 199 кандидатов в народные депутаты по одномандатным округам. Работа над списками еще не закончена, однако стали известны первые имена: по 31 округу (Кривой Рог, Днепропетровская область) будет баллотироваться Юрий Корявченков (кварталовец Юзик), по 25 округу (Днепр) – блогер Максим Бужанский. По 201 округу в Киеве будет баллотироваться врач-аннстезиолог Максим Перебийнис, и по 218 округу (Киев) – Максим Гурин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ‏политическая партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского 9 июня провела свой решающий съезд, на котором обнародовала и утвердила список кандидатов в общемандатном и одномандатном округах.

В первую двадцатку политсилы вошли Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Ирина Венедиктова, Давид Арахамия, Галина Янченко, Михаил Федоров, Александр Корниенко, Анастасия Красносельская, Александр Ткаченко, Жан Беленюк, Сергей Бабак, Владислав Криклий, Елена Шуляк, Дмитрий Наталуха, Елизавета Ясько, Алексей Воржель, Андрей Герус, Михаил Радуцкий, Денис Монастырский и Даниил Гетьманцев.

Если вы располагаете информацией о скандальных фактах из биографии кандидатов, представленных в списках политических партий на выборы-2019 в Верховную Раду, просим сообщать редакцию. Сделаем мир лучше вместе!

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