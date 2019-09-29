Зеленский принял отставку Данилюка – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский решил уволить руководителя СНБО Александра Данилюка.

По информации Цензор.НЕТ, такое решение украинский президент принял после серии консультаций в субботу и воскресенье.

Александр Данилюк и Владимир Зеленский ВВС

Напомним, ранее OBOZREVATEL первым сообщил о том, что Алексадр Данилюк написал заявление на увольнение с должности. Позже эту информацию подтвердили в Офисе президента и сам секретарь СНБО.

Как утверждают наши источники, Данилюк намерен стать послом Украины в Великобритании или США, о чем ранее писали в СМИ.

В то же время источники "Украинской правды" сообщают, что Данилюк написал заявление в связи с конфликтом с главой Офиса президента Андреем Богданом.

По данным OBOZREVATEL, теперь именно Богдан претендует на должность секретаря СНБО, который хочет "уйти в тень" после скандалов вокруг его личности.

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