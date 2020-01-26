Зеленский прилетел в Польшу: появилось первое фото и подробности

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Польшу.

Как информирует пресс-служба главы государства, рабочий визит продлится два дня.

"Глава государства примет участие в памятных мероприятиях в г. Освенциме, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим-Биркенау", – сказано в сообщении.

Зеленский прилетел в Польшу ОП

Также Зеленский встретится с президентом Польши Анджеем Дудой.

Дуда и Зеленский

Как писал OBOZREVATEL, недавно в России сделали важное заявление о новой встрече Зеленского с Путиным. Это произошло после того, как им "не удалось переговорить" во время визита в Израиль.

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