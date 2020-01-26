Главная Новости
26 января • обновлено в 20:55
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Зеленский прилетел в Польшу: появилось первое фото и подробности

3.1т
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Польшу.

Как информирует пресс-служба главы государства, рабочий визит продлится два дня.

"Глава государства примет участие в памятных мероприятиях в г. Освенциме, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим-Биркенау", – сказано в сообщении.

Зеленский прилетел в Польшу

Зеленский прилетел в Польшу

ОП

Новости
По примеру Крыма и Донбасса: в Польше предупредили Европу об угрозе России

Также Зеленский встретится с президентом Польши Анджеем Дудой.

Дуда и Зеленский

Дуда и Зеленский

Как писал OBOZREVATEL, недавно в России сделали важное заявление о новой встрече Зеленского с Путиным. Это произошло после того, как им "не удалось переговорить" во время визита в Израиль.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Владимир Зеленский Анджей Дуда
Место
Польша
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
10
21
Смешно
11
Интересно
3
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Федоров Федор
Федоров Федор
Сольётся с Душой и подудит в его дуду. А потом вместе будут выть про СССР и Россию. Можете заскринить коммент. Так и будет. В Израиле духа не хватило у обоих. Потому и не явились туда на церемонию.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Иванов Владимир
Иванов Владимир
Польская гиена и гиеныш с криком "сугс"
Показать комментарий полностью
Ответить
5
2

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги