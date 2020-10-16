Зеленский прибыл с визитом в Турцию и помолился за Украину

Obozrevatel Политика 12:52, 16.10.2020 Обновлено: 14:24, 16.10.2020

Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября находится с рабочим визитом в Турецкой Республике.

Как сообщила пресс-служба главы государства, он проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Стороны обсудят широкий спектр вопросов взаимоотношений между Украиной и Турцией. Также будут подписаны двусторонние документы, уточнили в сообщении.

Как извещает "Укринформ", Зеленский посетил Вселенский патриархат, где совместно с представителями украинской общины в Турции принял участие в совместной молитве за Украину в церкви Святого Георгия.

Он также встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем в его резиденции на Фанаре.

Как сообщил OBOZREVATEL, Турция открыла крупнейшее в своей истории месторождение природного газа в Черном море. По словам Эрдогана, его объем достигает 320 млрд кубометров.

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