Президент Украины Владимир Зеленский заявил об обязательном выполнении условий карантина во всех областях и городах.

В своем новом видеообращении 7 апреля глава государства отреагировал на "бунт" мэра Запорожья Владимира Буряка, который сообщил, что общественный транспорт продолжит работу несмотря на запрет Кабмина.

"Хочу обратить внимание на ситуацию, когда мэр Запорожья нарушает постановление правительства и запускает в городе общественный транспорт. Эти действия уже получили реакцию СБУ и МВД", – сказал Зеленский.

"Хочу подчеркнуть для председателей всех украинских городов и сел на обязательном выполнении всех ограничений, связанных с противодействием коронавируса", – добавил президент.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 6 апреля усиливаются карантинные меры для предотвращения распространения коронавируса. Отныне в общественных местах введен обязательный "масочный режим", а на улицу нельзя выходить без документов.

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