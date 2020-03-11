Зеленский пригрозил ответным ударом на Донбассе

Украинские военные будут адекватно отвечать на обстрелы противника в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский среду, 11 марта, во время представления нового министра обороны Украины Андрея Тарана.

"Сегодня мы делаем все ради мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, но я не советую противнику думать, что наше желание мира ослабляет нашу способность давать отпор. Это не так. И украинские военные уполномочены всегда давать адекватный мощный ответ на действия агрессора", – сообщил глава государства.

Владимир Зеленский

Напомним, что на Донбассе 10 марта в результате обстрела со стороны террористов погибли два бойца ООС и девять получили ранения.

Позже волонтер Николай Лазарович назвал имена военнослужащих ВСУ, погибших 10 марта во время обстрела военного грузовика на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, командование ООС выступило с жестким предупреждением в адрес вооруженных формирований России на Донбассе, а также озвучило потери врага с начала марта.

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