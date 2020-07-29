Зеленский пригрозил мощным ответом ВСУ на обстрелы террористов
Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на перемирие, воины ВСУ будут давать жесткий отпор российским террористам в случае серьезных вооруженных атак.
Такое предупреждение он озвучил во время пресс-брифинга в больнице "Охматдет". Глава государства подчеркнул, что не сомневается в мощи украинской армии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Что касается наших воинов, вы знаете, что они у нас очень мощные, они Герои. Если будет осуществляться какая-то вещь серьезная, атака, серьезные выстрелы, которые выходят за рамки, о чем мы договорились, они будут очень мощно отвечать", – заверил Зеленский.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Зеленский заявил, что прекращение огня на Донбассе – это главное условие окончания войны. Украина делает для этого все необходимое, впрочем конечный результат будет зависеть от России.
Ранее в ОПУ отметили, что обстрелы позиций ВСУ со стороны террористов на Донбассе после объявления перемирия обусловлены "автономностью" незаконных вооруженных формирований и неумением боевиков контролировать эмоции.