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Зеленский пригрозил мощным ответом ВСУ на обстрелы террористов

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Политика
3,6 т.
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на перемирие, воины ВСУ будут давать жесткий отпор российским террористам в случае серьезных вооруженных атак.

Такое предупреждение он озвучил во время пресс-брифинга в больнице "Охматдет". Глава государства подчеркнул, что не сомневается в мощи украинской армии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Что касается наших воинов, вы знаете, что они у нас очень мощные, они Герои. Если будет осуществляться какая-то вещь серьезная, атака, серьезные выстрелы, которые выходят за рамки, о чем мы договорились, они будут очень мощно отвечать", – заверил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаРоссийско-украинский конфликтВойна на ДонбассеПеремирие на ДонбассеВооруженные силы УкраиныВладимир Зеленский
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