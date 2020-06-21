Зеленский пригрозил Ирану судом из-за сбитого самолета

Украина будет вынуждена обратиться в международные суды, если Иран не выполнит свои обязательства по поводу сбитого в январе самолета авиакомпании МАУ.

Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью канадскому изданию The Globe and Mail. По его словам, речь идет не только о возврате "черных ящиков".

"Я надеюсь, что в конечном итоге мы сможем рассчитывать на политику иранского правительства, ориентированную на результат. Потому что речь не только о невозврате нам "черных ящиков". А также и о других обещаниях", – сказал глава государства.

Зеленский уточнил, что иранские власти должны принести официальные извинения, а также выплатить адекватные компенсации.

"Они должны сделать то, что обещали. В противном случае у нас не будет другого выбора, и они знают нашу позицию, кроме как обращаться в международные суды", – подчеркнул президент.

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