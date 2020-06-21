Зеленский пригрозил Ирану судом из-за сбитого самолета
Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Иран должен выполнить свои обязательства
Речь идет об официальных извинениях, а также о выплате адекватных компенсаций
В противном случае Киев будет вынужден обратиться в международные суды
Владимир Зеленский пригрозил Ирану судом из-за сбитого самолета МАУ
Украина будет вынуждена обратиться в международные суды, если Иран не выполнит свои обязательства по поводу сбитого в январе самолета авиакомпании МАУ.
Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью канадскому изданию The Globe and Mail. По его словам, речь идет не только о возврате "черных ящиков".
"Я надеюсь, что в конечном итоге мы сможем рассчитывать на политику иранского правительства, ориентированную на результат. Потому что речь не только о невозврате нам "черных ящиков". А также и о других обещаниях", – сказал глава государства.
Зеленский уточнил, что иранские власти должны принести официальные извинения, а также выплатить адекватные компенсации.
"Они должны сделать то, что обещали. В противном случае у нас не будет другого выбора, и они знают нашу позицию, кроме как обращаться в международные суды", – подчеркнул президент.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.
Утром 11 января Иран официально признал, что самолет МАУ был случайно сбит ракетой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
В Иране сначала предполагали, что "черные ящики" сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. Потом не исключили, что отправят их в Украину.
Но 19 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что иранские специалисты попытаются расшифровать самописцы самостоятельно.
Иран хочет, чтобы Украина подписала меморандум о взаимопонимании, согласно которому наша страна и семьи погибших отказались бы от права подавать в суд за сбитый Boeing МАУ.
Однако потом в Тегеране пообещали выплатить деньги семьям погибших в катастрофе украинского самолета, который сбили над Тегераном, для того чтобы навсегда закрыть вопрос о расследовании.
Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что заявления иранской стороны о якобы завершении расследования катастрофы самолета МАУ не подтверждены никакими документами.
В июне 2020 года Иран заявил о решении передать во Францию "черные ящики" со сбитого в небе над Тегераном Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", но позднее назвал условия для их передачи Украине.