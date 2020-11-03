Зеленский пригласил Венецианскую комиссию к работе над судебной реформой в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Венецианскую комиссию к совместной работе над широкой судебной реформой в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Президент провел 3 ноября телефонную беседу с главой комиссии Джанни Букиккио.

В сообщении отмечено, что стороны сосредоточили внимание на конституционном кризисе в Украине, который началась из-за решения Конституционного суда от 27 октября, которым фактически было "обнулена" вся система борьбы с коррупцией.

Зеленский отметил, что как глава государства не может допустить ситуации, когда орган, который должен давать оценку соответствия Конституции, выносит неправовые решения, уничтожая систему антикоррупционных органов, включая НАБУ, НАПК и Высший антикоррупционный суд.

"Моя первоочередная задача сейчас – сохранить непрерывное функционирование НАПК и антикоррупционных органов и усиливать эффективность их работы", – подчеркнул Зеленский.

Букиккио предложил экспертизу Венецианской комиссии в этой сложной ситуации. Он также отметил, что в любом случае нельзя ставить под угрозу такие важные вопросы, как существование Высшего антикоррупционного суда, деятельность Фонда гарантирования вкладов физических лиц, земельной реформы.

Глава Венецианской комиссии отметил, что общей целью сегодня является восстановление доверия к судебной системе и особенно к Конституционному суду.

Президент Украины пригласил Венецианскую комиссию к совместной работе над широкой судебной реформой.

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