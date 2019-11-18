Президент Украины Владимир Зеленский ездил домой в гости к бывшему генпрокурору Украины Юрию Луценко во время выборов.

О встрече рассказал сам Луценко "Украинской правде". Он добавил, что сохранил с Зеленским хорошие человеческие отношения, однако трещина в них пошли из-за неуместных политических шуток в "Квартале".

"Я тогда, скажем так, выразил свое негативное видение к мультфильму "Сказочная Русь". Юлю они там изображали в аморальном таком виде. То есть, когда женщина сидит в тюрьме, сальные сексуальные шутки, с моей точки зрения, является табу. Честно говоря, наверное, после того разговора у нас трещина пошла в наших отношениях. Потому что потом много кварталовских номеров стали такими - политически киллерскими. Может, вспомните, что они делали с Яценюком? "Перевозчик", кажется, называлось это?" – рассказал Луценко.

"Мы встречались несколько раз, когда я был в ГПУ. В ходе выборов я несколько раз встречался с господином Зеленским и господином Богданом. До объявления о походе на выборы, кажется, где-то в ноябре, и после объявления. Это были интересные встречи. Даже у меня дома встречались", – добавил он.

Луценко подчеркнул, что позже не встречался ни с кем из кандидатов.

"Но когда пошла уже жара, то я не встречался ни с кем из кандидатов. Словом, я делал свое. Моя задача была одна - чтобы выборы были без использования правоохранительной структуры, без системы подкупа, которая могла быть использована, вот и все", – заявил экс-генпрокурор.

Зеленский приезжал домой к Луценко во время выборов УП

Теперь же президент и бывший генпрокурор время от времени встречаются.

"Я считаю, что у нас нормальные человеческие отношения. По крайней мере, он об этом меня заверил на последних наших официальных встречах. У нас были где-то 3-4 большие встречи, когда я был генпрокурором – я ему рассказывал вообще все, что происходило в ГПУ", – подытожил Луценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Луценко заявил, что со времени инаугурации Владимира Зеленского заставлял себя ходить на работу, хотя и ранее находиться в стенах Генпрокуратуры ему было некомфортно.

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