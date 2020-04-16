Зеленский приехал на Закарпатье: проверяет военных. Видео

Политика 12:10, 16.04.2020 Обновлено: 12:55, 16.04.2020

Президент Украины Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом в Закарпатскую область.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, Зеленский ознакомился с ходом строительства военного городка для размещения подразделений 128-й отдельной горно-штурмовой бригады (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Владимир Зеленский
Пресс-служба Офиса президента

После этого он будет наблюдать за проведением учений ротно-тактических групп 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 апреля Владимир Зеленский посетил зону Операции Объединенных сил на Донбассе, где заявил, что военные из-за пандемии коронавируса COVID-19 живут "в красном режиме".

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