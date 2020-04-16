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16 апреля • обновлено в 12:40
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Зеленский приехал на Закарпатье: проверяет военных. Видео

2.4т
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Президент Украины Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом в Закарпатскую область.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, Зеленский ознакомился с ходом строительства военного городка для размещения подразделений 128-й отдельной горно-штурмовой бригады (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Пресс-служба Офиса президента

После этого он будет наблюдать за проведением ротного тактического учения с ротным-тактическими группами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 апреля Владимир Зеленский посетил зону Операции объединенных сил на Донбассе, где заявил, что военные из-за пандемии коронавируса COVID-19 живут "в красном режиме".

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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Если руки не в карманах и голова не пустая - можно было и честь отдать...
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