Зеленский приехал на Закарпатье: проверяет военных. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом в Закарпатскую область.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, Зеленский ознакомился с ходом строительства военного городка для размещения подразделений 128-й отдельной горно-штурмовой бригады (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Владимир Зеленский Пресс-служба Офиса президента

После этого он будет наблюдать за проведением ротного тактического учения с ротным-тактическими группами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 апреля Владимир Зеленский посетил зону Операции объединенных сил на Донбассе, где заявил, что военные из-за пандемии коронавируса COVID-19 живут "в красном режиме".

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