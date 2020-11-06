Зеленский приехал на Донбасс: встретится с бойцами на передовой

Президент Украины Владимир Зеленский 6 ноября прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область.

Как сообщается на официальном сайте глава государства, он встретится с военнослужащими, которые находятся на передовых позициях в зоне ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 октября Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Донецкую область.

7 августа президент Украины посетил "нулевые позиции" на Донбассе.

Тогда Зеленский поделился впечатлениями от своего двухдневного визита на Донбасс и рассказал о быте военных ВСУ на передовой.

Ранее глава государства во время визита в Донецкую область вручил награды Героям, которые несут службу в зоне ООС.

При этом Зеленский после общения с военными на Донбассе заехал по сладости в местный магазин.