Зеленский приехал на Донбасс: встретится с бойцами на передовой

Мирослав Семенюк Политика 13:56, 6.11.2020 Обновлено: 14:03, 6.11.2020

Президент Украины Владимир Зеленский 6 ноября прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область.

Как сообщается на официальном сайте глава государства, он встретится с военнослужащими, которые находятся на передовых позициях в зоне ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 октября Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Донецкую область.

7 августа президент Украины посетил "нулевые позиции" на Донбассе.

Тогда Зеленский поделился впечатлениями от своего двухдневного визита на Донбасс и рассказал о быте военных ВСУ на передовой.

Ранее глава государства во время визита в Донецкую область вручил награды Героям, которые несут службу в зоне ООС.

При этом Зеленский после общения с военными на Донбассе заехал по сладости в местный магазин.

Комментировать
Политика

Смотрите также

В Киеве девушку без маски ногами вытолкали из трамвая. Видео

Полякова о выступлении с Киркоровым в Дубае: это, оказывается, "зрада", а сам Филипп –​​​​​​​ враг Украины

Грета Тунберг потроллила Трампа из-за его нервозности на выборах в США

Предупреждение Тищенко, война и Крым, экономическая зона на западе Украине: что сказал Ермак в интервью на ТВ

Зеленскую раскритиковали за наряд на встрече с послом Аргентины. Фото