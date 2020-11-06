Зеленский приехал на Донбасс: встретится с бойцами на передовой
22 октября Зеленский посетил с рабочим визитом Донецкую область
6-7 августа президент совершил двухдневный визит на Донбасс
Также 27 мая глава государства приезжал на позиции ВСУ в Луганской области
Президент Украины Владимир Зеленский 6 ноября прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область.
Как сообщается на официальном сайте глава государства, он встретится с военнослужащими, которые находятся на передовых позициях в зоне ООС.
Как сообщал OBOZREVATEL, 22 октября Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Донецкую область.
7 августа президент Украины посетил "нулевые позиции" на Донбассе.
Тогда Зеленский поделился впечатлениями от своего двухдневного визита на Донбасс и рассказал о быте военных ВСУ на передовой.
Ранее глава государства во время визита в Донецкую область вручил награды Героям, которые несут службу в зоне ООС.
При этом Зеленский после общения с военными на Донбассе заехал по сладости в местный магазин.