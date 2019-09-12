Зеленский придумал наказание для кнопкодавов: что грозит

Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук опубликовал законопроект президента Владимира Зеленского, которым предлагается штрафовать нардепов-кнопкодавов.

На своей странице в Facebook он написал, что документом предлагается наказывать депутатов за кнопкодавство штрафом от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, что на сегодня составляет около 50-85 тысяч гривен.

Аппарату Верховной Рады, в случае принятия этой инициативы, будет поручено следить за голосованием депутатов и выявлять кнопкодавов.

Владимир Зеленский 24 канал

Стефанчук добавил, что в регламентный комитет направлено обращение с требованием разобраться с ситуацией с зафиксированными фактами кнопкодавства и дать им правовую оценку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутата Верховной Рады Украины 9-го созыва Елену Копанчук (фракция "Слуга народа") поймали на кнопкодавстве.

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