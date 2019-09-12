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12 сентября • обновлено в 14:31
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Зеленский придумал наказание для кнопкодавов: что грозит

4.6т Читать материал на украинском

Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук опубликовал законопроект президента Владимира Зеленского, которым предлагается штрафовать нардепов-кнопкодавов.

На своей странице в Facebook он написал, что документом предлагается наказывать депутатов за кнопкодавство штрафом от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, что на сегодня составляет около 50-85 тысяч гривен.

Аппарату Верховной Рады, в случае принятия этой инициативы, будет поручено следить за голосованием депутатов и выявлять кнопкодавов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

24 канал

Зеленский придумал наказание для кнопкодавов: что грозит
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Стефанчук добавил, что в регламентный комитет направлено обращение с требованием разобраться с ситуацией с зафиксированными фактами кнопкодавства и дать им правовую оценку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутата Верховной Рады Украины 9-го созыва Елену Копанчук (фракция "Слуга народа") поймали на кнопкодавстве.

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Персоны
Руслан Стефанчук Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Законы писать основную массу не допускают,разговаривать при людях не дают,одна работа прийти и кнопку нажать по методичке розданной накануне,слуги и это считают тяжким,не творческим делом, бедные шоумены и парикмахеры.
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