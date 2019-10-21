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21 октября • обновлено в 09:38
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Зеленский прибыл в Японию: на страну надвигаются мощные тайфуны

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Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом прибыл в Японию.

Об этом утром в понедельник, 21 октября, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский примет участие в церемонии интронизации японского императора Нарухито, а также проведет переговоры с премьер-министром Синдзо Абэ.

Зеленский в Японии

Зеленский в Японии

Офис президента

Запланированы встречи с руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.

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Зеленский в Японии

Зеленский в Японии

Офис президента

В то же время в Японии ожидаются тяжелые погодные условия – к берегам страны с юга приближаются два новых тайфуна Неогури и Буалой, передает svpressa.

Неогури должен подойти утром 22 октября, а Буалой ударит в ночь на 26 октября. Порывы ветра ожидаются от 45 до 50 метров в секунду.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Офисе Зеленского опозорились, перепутав Латвию, в которую отправился глава государства, с Литвой.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Япония
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Сидушов Николай
Сидушов Николай
зеля прямо катастрофа ходячая.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Стадо шавок паРРашных сбежалось. Шакалье - идите путЕну лижите! Это ваш фюрер!
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2
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Дома нет дел??Летел бы в Пхукет..там хоть покупаться можно..
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Сироткин Андрюха, свинья - у тебя в твоём хлеву полно дел! Иди гoвно разгребай, животное Кацaп!
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Харченко Вiталiй
Харченко Вiталiй
Сироткин Андрюха, дома нет дел? Че так распереживалси?
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2
0

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