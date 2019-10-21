Зеленский прибыл в Японию: на страну надвигаются мощные тайфуны

Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом прибыл в Японию.

Об этом утром в понедельник, 21 октября, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский примет участие в церемонии интронизации японского императора Нарухито, а также проведет переговоры с премьер-министром Синдзо Абэ.

Зеленский в Японии Офис президента

Запланированы встречи с руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.

Зеленский в Японии Офис президента

В то же время в Японии ожидаются тяжелые погодные условия – к берегам страны с юга приближаются два новых тайфуна Неогури и Буалой, передает svpressa.

Неогури должен подойти утром 22 октября, а Буалой ударит в ночь на 26 октября. Порывы ветра ожидаются от 45 до 50 метров в секунду.

Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Японії. pic.twitter.com/xiS9QSkSiY — Офіс Президента (@APUkraine) October 21, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Офисе Зеленского опозорились, перепутав Латвию, в которую отправился глава государства, с Литвой.

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