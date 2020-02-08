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9 февраля • обновлено в 03:01
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"Президент мира!" Зеленский встретился с Папой Римским: все подробности

16.8т
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Ватикан, где встретился с руководством страны. Во время общения с Папой Римским он попросил помочь вернуть украинских пленных.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, глава государства уже пообщался с Его Святейшиством Папой Франциском.

По информации ОП, во время встречи украинский лидер попросил помочь с освобождением украинцев. "Через 2 месяца после "нормандии" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, удерживаемых на Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновлен нашим разговором о мире в Украине".

Зеленский и Франциск

Зеленский и Франциск

Пресс-служба президента

Зеленский и Франциск

Зеленский и Франциск

Пресс-служба президента

Встреча Зеленского в Ватикане

Встреча Зеленского в Ватикане

Пресс-служба президента

Новости
Приехал на Мaserati: появилось первое видео визита Зеленского в Италию

"Главное, о чем мы говорили, – это мир. Он даже назвал меня "президентом мира" - вот такой у меня сейчас имидж в Европе", – рассказал Зеленский.

Кроме того, глава государства и Папа Римский обсудили гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды.

"Бесконечно благодарен Его Святейшеству за инициативу "Папа для Украины", которая помогла 900 тысячам украинский, пострадавших на Донбассе", – поблагодарил он.

Также Зеленский пригласил Папу Франциска в Украину. "Я уверен, что он будет в Украине – не только в столице. Я сказал, что для того, чтобы до конца понять, что у нас происходит на востоке, надо ехать на восток", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 7 февраля украинский лидер находится с официальным визитом в Италии. Он уже встретился с премьер-министром Италии Джузеппе Конте и обсудил закрытие незаконных офисов "Л/ДНР" в стране, а также дело бойца Нацгвардии Виталия Маркива.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Италия
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Кокс Раскумаренко
Кокс Раскумаренко
Еще один "президент мира". "Сыновей лейтенанта Шмидта" было меньше...Но суть та же. https://www.youtube.com/watch?v=zSWPI1g_RnM
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
А чому не? Крым признать российским, возобновить торговлю с Россией в полном объеме и будет на украине мир и покой.
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4
3
Он Алекс
Он Алекс
Великий Кормчий, забудь гопник
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3
2
Діонісьєв Слава
Діонісьєв Слава
Ещё один президент Миру
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