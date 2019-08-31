Зеленский прибыл с визитом в Польшу: все подробности, фото, видео

Президент Украины Владимир Зеленский 31 августа прибыл в Польшу, где будет находиться с двухдневным официальным визитом.

Как сообщает его Офис, в президентском дворце состоялась официальная церемония встречи главы украинского государства с президентом Польши Анджеем Дудой.

После этого началось общение президентов в формате тет-а-тет, затем запланированы переговоры делегаций под председательством президентов.

Андрей Дуда и Владимир Зеленский Офис президента Украины

По результатам встреч состоится совместная пресс-конференция Зеленского и Дуды для представителей украинских, польских и иностранных СМИ.

Офис президента Украины

Офис президента Украины

Офис президента Украины

Офис президента Украины

Офис президента Украины

Офис президента Украины

Офис президента Украины

Офис президента Украины

Офис президента Украины

Позже состоятся встречи Зеленского с маршалком Сената Станиславом Карчевским, председателем Совета министров РП Матеушем Моравецким и лидером оппозиционной партии Польши "Гражданская платформа", председателем комиссии Сейма по иностранным делам Гжегожем Схетиной. Кроме того, вечером глава государства встретится с представителями украинского и польского бизнеса, а также украинской студенческой молодежью.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский посещает Польшу 31 августа – 1 сентября.

Там он должен был встретиться с Дональдом Трампом 1 сентября, однако лидер США внезапно отменил поездку в Варшаву.

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук назвала директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича виновником всех исторических споров между Украиной и Польшей в последние годы.

В последнее время в Польше вспыхнула новая волна антиукраинских настроений, катализатором которых стал скандал в Гдыне.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся