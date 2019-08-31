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Зеленский прибыл с визитом в Польшу: все подробности, фото, видео

1.1т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский 31 августа прибыл в Польшу, где будет находиться с двухдневным официальным визитом.

Как сообщает его Офис, в президентском дворце состоялась официальная церемония встречи главы украинского государства с президентом Польши Анджеем Дудой.

После этого началось общение президентов в формате тет-а-тет, затем запланированы переговоры делегаций под председательством президентов.

Андрей Дуда и Владимир Зеленский

Андрей Дуда и Владимир Зеленский

Офис президента Украины

По результатам встреч состоится совместная пресс-конференция Зеленского и Дуды для представителей украинских, польских и иностранных СМИ.

Зеленский прибыл с визитом в Польшу: все подробности

Офис президента Украины

Зеленский прибыл с визитом в Польшу: все подробности

Офис президента Украины

Зеленский прибыл с визитом в Польшу: все подробности

Офис президента Украины

Зеленский прибыл с визитом в Польшу: все подробности

Офис президента Украины

Зеленский прибыл с визитом в Польшу: все подробности

Офис президента Украины

Зеленский прибыл с визитом в Польшу: все подробности

Офис президента Украины

Зеленский прибыл с визитом в Польшу: все подробности

Офис президента Украины

Зеленский прибыл с визитом в Польшу: все подробности

Офис президента Украины

Зеленский прибыл с визитом в Польшу: все подробности

Офис президента Украины

Позже состоятся встречи Зеленского с маршалком Сената Станиславом Карчевским, председателем Совета министров РП Матеушем Моравецким и лидером оппозиционной партии Польши "Гражданская платформа", председателем комиссии Сейма по иностранным делам Гжегожем Схетиной. Кроме того, вечером глава государства встретится с представителями украинского и польского бизнеса, а также украинской студенческой молодежью.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Владимир Зеленский Анджей Дуда
Место
Польша Варшава
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Петров Василий
Петров Василий
Дуду уже Андреем зовут. Когда Обозреватель перестанет столько ошибок в тексте печатать?
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