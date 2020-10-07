Зеленский прибыл с визитом в Британию: запланированы встречи на высоком уровне

Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Великобританию.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в рамках визита глава государства проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после которых состоится подписание украинского-британского соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Также запланировано подписание ряда других двусторонних документов о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержки двусторонних проектов.

"Предусмотрена аудиенция президента Владимира Зеленского и Елены Зеленской с Их Королевским Высочеством Герцогом и Герцогиней Кембриджскими. Президент Украины проведет встречи со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом, лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом. Также Владимир Зеленский посетит Лондонскую фондовую биржу и встретится с британскими инвесторами", – сообщили в ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 октября президент Украины Владимир Зеленский принял участие в работе 22 саммита Украина-ЕС в Брюсселе, который стал первым реальным двусторонним саммитом Евросоюза с третьей страной, проведенным физически с момента начала пандемии COVID-19.

OBOZREVATEL собрал самое важное о повестке дня этой встречи.